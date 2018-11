Spelersmakelaar Club Brugge-spelers verdacht in schandaal

Maeschalck is de makelaar van nogal wat huidige en gewezen spelers van landskampioen Club Brugge, de club van de Nederlanders Stefano Denswil, Ruud Vormer en Arnaut Danjuma Groeneveld. Zijn kantoor behartigt de belangen van onder anderen Hans Vanaken, Birger Verstraete, Björn Engels en doelman Davy Roef, die eerder in het onderzoek werd verhoord als getuige.



De vader van de verdachte spelersmakelaar, Johnny Maeschalck, is een bekende Belgische sportadvocaat. Hij verdedigde in het begin van het fraudedossier de belangen van de in opspraak geraakte scheidsrechter Bart Vertenten. Intussen heeft de sportadvocaat de zaak aan een collega overgedragen.