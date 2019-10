Spelers van RB Leipzig mogen op vrije dagen niet meer vliegen en shoppen

Dat zei technisch directeur Markus Krösche in Sport Bild. ,,Als je ergens gaat shoppen en dan weer terugvliegt, is dat belastend.”

,,We moedigen spelers aan de vrije dag voor herstel te gebruiken en niet als mogelijkheid om te gaan winkelen in Parijs of New York.” De club heeft geleerd uit het verleden. Met name een aantal Franse spelers onder wie de extraverte aanvaller Jean-Kevin Augustin, inmiddels verhuurd aan AS Monaco, benutten hun vrije dagen om eropuit te vliegen.