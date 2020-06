Speler uit ploeg Cocu neergestoken bij overval

De Engelse voetballer Andre Wisdom van Derby County, de club van trainer Phillip Cocu, is neergestoken tijdens een overval in Liverpool. Wisdom ligt in het ziekenhuis. De 27-jarige verdediger kwam dit seizoen achttien keer in actie voor Derby County in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Hij had zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Reading (2-1) nog een basisplaats.