Speelster Charlton Athletic uur behandeld op veld

,,Haar situatie is verbeterd’', meldde Charlton Athletic in een korte verklaring. ‘’We weten niet hoe ernstig het precies is. Eerst moeten er scans worden gemaakt.’' Volgens onbevestigde berichten kon Kerr amper meer ademen. Ze kreeg zuurstof toegediend op het veld. De wedstrijd werd niet meer hervat. Manchester United was op voorsprong gekomen toen Kerr op haar ploeggenote onder de lat botste. De Engelse voetbalbond FA wenst Kerr in een bericht op Twitter een snel herstel toe. De bond wacht op rapport van de arbitrage voordat het beslist wat er met de wedstrijd gaat gebeuren.