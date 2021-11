Spartak Moskou: ‘Promes volledig gefocust op komende duels’

Brazilië zeker van WK na zege op Colombia

Brazilië heeft zich als eerste Zuid-Amerikaanse land geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar. De Goddelijke Kanaries wonnen donderdagavond (lokale tijd) in São Paulo met 1-0 van Colombia en zijn daarmee in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep verzekerd van een plaats bij de eerste vier, die recht geeft op rechtstreekse deelname aan het eindtoernooi.

12 november