Spanje vernedert Duitsland in Sevilla en plaatst zich voor Final Four

Nations LeagueSpanje plaatste zich vanavond in stijl voor de Final Four in de Nations League. Duitsland werd in Sevilla helemaal aan gort gespeeld. Het werd uiteindelijk 6-0 in Estadio de La Cartuja, waar Manchester City-talent Ferran Torres (20) een hattrick maakte. De Duitse bondscoach Joachim Löw voelt de roep om zijn vertrek weer toenemen. Het is voor Duitsland de grootste nederlaag ooit in een officiële wedstrijd.

Alsof Olivier Bierhoff het voelde aankomen. In aanloop naar de allesbeslissende wedstrijd in groep vier van de Nations League leek alles aanvankelijk nog rustig. Duitsland had immers al twaalf duels niet meer verloren. Toch wisten ze in Duitsland: het is allemaal nog lang niet goed genoeg om echt mee te doen met de grote jongens in Europa. De technisch directeur van de Duitse voetbalbond sprak zich voor de strijd met Spanje dan ook opvallend openhartig uit over de positie van bondscoach Joachim ‘Jogi’ Löw, die gewoon nog onder contract staat tot het WK 2022 in Qatar.

De boodschap van Bierhoff was duidelijk: de afrekening met de man die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel leidde, volgt direct na het EK komende zomer. Dat bepaalt Löw door mag of niet. Wat acceptabel is op het EK, staat ook al geruime tijd vast. Minimaal een plek in de halve finale, voor minder doen de Duitsers het niet. Het totaal mislukte WK 2018 in Rusland was bijzonder pijnlijk, Duitsland moet en zal de voetbalwereld weer iets laten zien.

Dan was het voor Löw lekker geweest als hij de finales van de Nations League had gehaald. Een puntje in Sevilla tegen Spanje was voldoende geweest, maar dat zat er gisteravond geen seconde in. De Spanjaarden wervelden over het veld en de Duitsers stonden erbij en keken ernaar. Halverwege wandelde Löw met gebogen hoofd richting de kleedkamers. Spanje had de Duitsers een masterclass voetbal gegeven. In het hoogste tempo, met veel positiewisselingen, de balveroveringen diep op de helft van de tegenstander en ook niet onbelangrijk: veel doelpunten.

Volledig scherm © BSR Agency Alvaro Morata kopte de 1-0 binnen, het jonge talent Ferran Torres ramde een rebound nadat Dani Olmo tegen de lat had gekopt binnen (2-0) en Rodri kopte de 3-0 achter Manuel Neuer. En dan bofte Duitsland nog dat een treffer van Morata wegens buitenspel was afgekeurd, want het had er alle schijn van dat de Zweedse arbiter Ekberg op dat moment de verkeerde beslissing nam.



Toch wandelde de Spaanse bondscoach Luis Enrique ook niet in de allerbeste stemming naar het kleedlokaal. Sergio Canales en Sergio Ramos moesten voor de pauze met een hamstringblessure naar de kant waar de trainer eerder in de week al Sergio Busquets geblesseerd had zien afhaken.

Al dat blessureleed zorgde er in elk geval niet voor dat Duitsland iets terug kon doen. Direct na rust stond de geweldig spelende Dani Olmo alweer alleen voor keeper Neuer, die dit keer wél een nieuwe tegentreffer wist te voorkomen. De Duitse defensie, met als linksback PSV’er Philip Max, wist echter niet wat het meemaakte. Ferran Torres zorgde volkomen vrij voor 4-0.

Duitsland heeft met Timo Werner, Serge Gnabry en Leroy Sané een voorhoede die alles in huis heeft om op de counter toe te slaan. Alleen liet Spanje de Duitsers helemaal nooit counteren. De pas 23-jarige keeper Unai Simon van Athletic Bilbao, in sneltreinvaart op weg naar de wereldtop, kreeg vrijwel niets te doen. Dat kon Neuer in Sevilla niet zeggen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © BSR Agency

