Spanje verliest verrassend van Zwitserland en geeft koppositie uit handen aan overtuigend Portugal

Spanje heeft zaterdagavond de koppositie in groep 1 van de A-divisie van de Nations League uit handen gegeven aan Portugal. De Spanjaarden verloren in eigen huis verrassend van Zwitserland (1-2), terwijl de Portugezen overtuigend wonnen bij Tsjechië (0-4). Dinsdag wacht tussen de twee landen een rechtstreekse clash om een ticket voor de Final Four.

In de groep van Spanje en Portugal kon zaterdagavond al een ontknoping vallen. Bij een Spaanse overwinning op Zwitserland en een nederlaag van Portugal bij Tsjechië, zou Spanje een speelronde voor het einde al van groepswinst en een plaats bij de Final Four verzekerd zijn. Maar het liep zaterdagavond volledig anders.

Sowieso omdat Spanje zelf niet won van Zwitserland. De ploeg van Luis Enrique kwam via een kopbal van Manchester City-verdediger Manuel Akanji na iets meer dan twintig minuten spelen op achterstand. Het gebeurde in een goede fase van de Zwitsers, die strijden tegen degradatie uit de A-divisie van de Nations League. Zwitserland had voor rust kansen op meer, maar liet die liggen.

Embolo slaat toe

Dat deed Spanje snel na rust niet. Via een hard schot in het dak van het doel van Jordi Alba kwam de ploeg van Luis Enrique op gelijke hoogte. Maar waar werd verwacht dat Spanje vervolgens door zou drukken, sloeg Zwitserland opnieuw toe. Monaco-spits Breel Embolo tikte de bal achter doelman Unai Simon het Spaanse doel in. Spanje probeerde het vervolgens nog met man en macht, maar kon het niet bolwerken tegen de hardwerkende Zwitsers.

Bekijk hier de 1-2 van Breel Embolo tegen Spanje. Via deze link zijn alle samenvattingen van de Nations League-duels te bekijken. Tekst gaat verder onder de video.

Door de nederlaag kreeg Portugal de kans de koppositie van Spanje over te nemen, wat de ploeg van Fernando Santos met volle overtuiging deed. Portugal, waar Cristiano Ronaldo een basisplaats had, beleefde een fijne eerste helft en stond al bij rust op een comfortabele 0-2 voorsprong, dankzij doelpunten van Manchester United-spelers Diogo Dalot en Bruno Fernandes.

Smetje

Het enige smetje voor Portugal was de bloedneus die Ronaldo vroeg in de wedstrijd opliep, na een flinke botsing met Tsjechië-doelman Tomas Vaclik. De 37-jarige Portugees kon de wedstrijd echter wel hervatten. Patrik Schick miste in de eerste helft nog een strafschop voor de Tsjechen.

Na rust kwam Portugal niet meer in de problemen en liep het via opnieuw een doelpunt van Dalot (schot van afstand) en een treffer van Diogo Jota zelfs uit naar 0-4, wat tevens de eindstand was. Door de zege is Portugal de nieuwe koploper in de groep en wacht dinsdag een zinderende ontknoping. Om 20.45 uur speelt Portugal dan thuis tegen Spanje, in een rechtstreeks duel om een plek in de Final Four. Ronaldo en co hebben dan aan een gelijkspel genoeg.

Bekijk hier de 0-3 van Diogo Dalot tegen Tsjechië. Tekst gaat verder onder de video.

Voor Israël werd het ook een mooie avond, want dat land promoveerde door een late zege op Albanië (2-1) naar de A-divisie van de Nations League. Met Ofir Marciano op de bank werd Tai Baribo met zijn doelpunt vlak voor tijd de gevierde man. Met nog één duel te gaan kan Israël, waar Eran Zahavi ontbrak vanwege een conflict over het delen van een hotelkamer bij de nationale ploeg, niet meer worden achterhaald door achtervolger IJsland.

Goede zaken Servië

Servië en Dusan Tadic deden ook goede zaken in de strijd om groepswinst en promotie naar de A-divisie. Dankzij drie doelpunten van een ontketende Aleksandar Mitrovic en een van Sasa Lukic wonnen de Serviërs met 4-1 van Zweden. Daarmee profiteerde Servië optimaal van de nederlaag die koploper Noorwegen ondanks een doelpunt van Erling Haaland eerder op de avond leed bij Slovenië (2-1). Noorwegen en Servië maken dinsdag in een rechtstreeks duel uit wie zich bij de volgende editie van de Nations League bij de ‘grote jongens’ mag melden.

Eerder vandaag won Oekraïne ruim van Armenië (0-5). Daarmee maakt de ploeg van bondscoach Oleksandr Petrakov nog altijd kans op promotie naar de A-divisie. Oleksandr Timtsjik, Oleksandr Zoebkov, Artem Dovbik (2x) en Danilo Ignatenko maakten de doelpunten voor Oekraïne. Schotland nam door een zege op Ierland (2-1) wel weer de koppositie over. Dinsdag wacht in de laatste wedstrijd een rechtstreekse strijd tussen Oekraïne en Schotland.

