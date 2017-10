Spanje geplaatst door blamage Italië in eigen huis

Spanje besliste het duel met Albanië al in het eerste half uur. Rodrigo, Isco en Thiago maakten tussen de 16de en 26ste minuut het verschil. De veelbesproken verdediger Gerard Piqué vormde een centraal verdedigingsduo met aanvoerder Sergio Ramos, met wie hij afgelopen week verbaal was gebotst over zijn openlijke steun aan de Catalaanse onafhankelijkheid.



In Alicante klonk zowel applaus als gefluit toen Piqué in de 60ste minuut werd gewisseld. De verdediger van FC Barcelona had kort daarvoor geel gekregen, zijn tweede boeking in de kwalificatiereeks, waardoor hij geschorst is voor de laatste groepswedstrijd tegen Israël.