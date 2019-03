Spanje en Italië starten EK-kwalificatiereeks, Zweden met Larsson en Isak

Groep D

15.00 uur: Georgië - Zwitersland

18.00 uur: Gibraltar - Ierland

Om 15.00 uur staat de eerste wedstrijd van de dag al op het programma. Georgië neemt het dan op tegen Zwitersland, net als Nederland, Engeland en Portugal deelnemer aan het finaletoernooi van de Nations League in juni. De Zwitsers willen het uiteraard niet op die mogelijkheid aan laten komen als het gaat om plaatsing voor het EK. Om 18.00 uur nemen ook Gibraltar en Ierland het tegen elkaar op in groep D, waar ook Denemarken in zit.

De Zwitsers Stephan Lichtsteiner en Granit Xhaka.

Groep F

18.00 uur: Malta - Faröereilanden

18.00 uur: Zweden - Roemenië

20.45 uur: Spanje - Noorwegen

Zonder middenvelders Isco (Real Madrid), Koke en Saúl Ñiguez (beiden Atlético Madrid), maar mét nieuwelingen Sergi Gómez (Sevilla), Sergio Canales (Real Betis) en Jaime Mata (Getafe) begint het Spanje van bondscoach Luis Enrique vanavond aan de EK-kwalificatiereeks tegen Noorwegen. Het is voor Luis Enrique de start van zijn missie nadat hij na afloop van het mislukte WK 2018 de definitieve opvolger werd van Julen Lopetegui, die vlak voor het WK in Rusland werd weggestuurd omdat hij aan de slag ging bij Real Madrid.



Bij Noorwegen is er een hoog eredivisiegehalte: Martin Ødegaard (Vitesse), Bjørn Johnsen en Jonas Svensson (beiden AZ) behoren tot de selectie van bondscoach Lars Lagerbäck.



Verder in groep F strijdt Malta tegen Faröer en Zweden tegen Roemenië. Bij Zweden zitten Sam Larsson van Feyenoord en Alexander Isak van Willem II bij de selectie.

Alexander Isak en Sam Larsson.

Groep J

20.45 uur: Bosnië & Herzegovina - Armenië

20.45 uur: Italië - Finland

20.45 uur: Liechtenstein - Griekenland

Na het gemiste WK in 2018 wil Italië er bij het EK 2020 hoe dan ook bij zijn. De jacht op plaatsing voor het Europees kampioenschap start vanavond met een thuiswedstrijd tegen Finland. Fabio Quagliarella kan in de thuiswedstrijd tegen Finland voor het eerst sinds 3048 (!) dagen weer eens een interland spelen. De laatste keer dat de 36-jarige spits voor het Italiaanse elftal speelde, was op 17 november 2010. De spits die dit seizoen namens Sampdoria al 21 keer scoorde in de Serie A kan bovendien de oudste doelpuntenmaker ooit worden voor de Azzurri. Bij Finland mag PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam proberen de eerste dreun aan het Italiaanse elftal van coach Roberto Mancini uit te delen.



In dezelfde poule als Italië strijden ook Bosnië & Herzegovina en Armenië tegen elkaar, net als Liechtenstein en Griekenland.