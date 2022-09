Spaanse voetbalsters weigeren massaal onder bondscoach te spelen, bond reageert woedend

,,Dit is een situatie die zich in de geschiedenis van het wereldwijde voetbal nog nooit heeft voorgedaan", laat de Spaanse bond in een reactie weten. ,,De bond zal niet toegeven aan druk van welke speler dan ook als het gaat om dit soort maatregelen. Daar gaan zij immers niet over. Dit soort schadelijke acties overschrijdt de waardes van voetbal en sport in het algemeen.”