Spaanse minister: Valencia - Atalanta en Getafe - Inter volgende week in leeg stadion

UE­FA-voorzitter Ceferin wil duidelijke­re regels over buitenspel en hands

16:49 Aleksander Ceferin is niet te spreken over een aantal cruciale beslissingen die dit seizoen door de videoscheidsrechter zijn genomen. De voorzitter van de UEFA vindt het vooral van belang dat er snel duidelijkheid komt over handsballen. ,,Wanneer is het nu wel hands en wanneer niet. Dat is nu onduidelijk”, zei Ceferin dinsdag tijdens het congres van de Europese voetbalbond in Amsterdam.