Spaanse media zien ‘nieuwe’ Frenkie bij Barcelona: ‘De Jong is essentieel geworden’

Dat Frenkie de Jong bezig is aan een sterke periode bij Barcelona, is ook de Spaanse media niet ontgaan. In het bekerduel bij Rayo Vallecano (1-2) maakte hij gisteravond de winnende goal. In vrijwel alle kranten werd de Oranje-international als man van de wedstrijd gekozen.

Sportkrant AS gaf De Jong een rapportcijfer 8 voor zijn optreden in Madrid. ‘Hij begon rustiger dan normaal, maar de Nederlander groeide naarmate het duel vorderde. Hij raakte de paal van dichtbij en gaf een geweldige pass op Griezmann die Messi assisteerde (1-1) en profiteerde zelf van de assist van Alba om het duel laat te winnen.’

Ook in Marca kreeg De Jong (drie sterren) de hoogste waardering. ‘De Jong is essentieel geworden’, stelde de krant over de steeds productievere middenvelder. ‘De Nederlander is in zijn beste vorm als Barcelona-speler. Hij raakte het houtwerk en maakte vervolgens de winnende goal.’

‘De nieuwe De Jong en de gebruikelijke Messi’, kopte Mundo Deportivo over de beide doelpuntenmakers. ‘Frenkie de Jong en Leo Messi redden Barça in Vallecas (de wijk in Madrid, red.). De nieuwe De Jong en de gebruikelijke Messi verschenen op het sleutelmoment, net na Rayo’s goal, om het debacle te vermijden en beiden waren doorslaggevend.’

Volgens Mundo Deportivo laat De Jong momenteel zien waarom Barcelona meer dan 70 miljoen euro over had voor de middenvelder. ‘De Nederlander is erin geslaagd de beste versie van zichzelf aan te bieden. Frenkie heeft, sinds Koeman hem meer bewegingsvrijheid heeft gegeven om op te komen, vier goals in zeven wedstrijden gemaakt, allemaal in 2021.’

Quote Ik denk dat hij completer is dan bij Ajax Ronald Koeman

,,Ik denk dat hij completer is dan bij Ajax’’, roemde trainer Ronald Koeman De Jong na afloop. ,,Hij heeft nu een meer aanvallende rol op het middenveld. We spelen met drie spitsen, maar we hebben ook middenvelders nodig die in het zestienmetergebied komen en voor gevaar zorgen. Frenkie doet dat. Hij heeft de technische kwaliteiten om dat te doen, met kopballen en schoten, en ook de fysieke kwaliteiten om dat negentig minuten lang vol te houden. Hij heeft tevens de gave om op het juiste moment in het strafschopgebied te zijn. Dat liet hij nu weer zien.”

,,Ik kom nu meer in het strafschopgebied dan pakweg een jaar geleden”, erkende De Jong. ,,Maar goed, ik moet nu voor een langere periode laten zien dat ik dit kan.”

Barcelona bereikte dankzij de doelpunten van De Jong en Messi de kwartfinales van het toernooi om de Copa del Rey. ,,We willen de Spaanse beker heel graag winnen”, zei De Jong. ,,Het is een prijs en dus was dit weer een belangrijke wedstrijd voor ons.”

Koeman was vooral tevreden over de veerkracht die zijn elftal had getoond. ,,In de tweede helft lieten we ons karakter en kwaliteit zien. Het is een erg zware maand geweest met veel uitwedstrijden en veel trips.’’

