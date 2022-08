Spaanse media zien Frenkie de Jong pokeren met FC Barcelona: ‘Hij zag de hand en verhoogde de inzet’

met videoBarcelona zag gisteravond, bij de presentatie van de ploeg in een wedstrijd tegen het Mexicaanse Pumas (6-0) , de Frenkie de Jong die het te weinig heeft gezien: agressief, verticaal, trefzeker. Dat zijn vanochtend althans de lovende woorden over de Nederlander in de Spaanse kranten.

Verreweg de meeste aandacht, na de feestelijke en traditionele wedstrijd om de Gamper-trofee, gaat in de Spaanse media naar de ‘magische connectie’ tussen nieuwkomer Lewandowski en het supertalent Pedri. Driemaal wisten zij elkaar in de eerste twintig minuten te vinden om samen voor drie treffers te zorgen. Zij waren de sterren van het elftal dat in de eerste helft speelde.

Maar na de vele wissels in de rust – hoewel niet alle 30 spelers in actie konden komen – was het Frenkie de Jong die de meeste aandacht opeiste. De Oranje-international greep zijn kans om voor eigen publiek (en veel toeristen) zijn kwaliteit te bewijzen en zich op het veld te verzetten tegen de intentie van de club om hem te verkopen of weg te werken.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © USA TODAY Sports

De sportkranten, die dagelijks met ‘alternatieven’ komen om hem te laten vertrekken, zijn vanochtend zonder uitzondering vol lof over De Jong. Belangrijkste conclusie: Frenkie kan zich prima afsluiten van al het rumoer om zich heen. Hij speelde een grootse tweede helft, inclusief een mooi hakballetje en veel balveroveringen, die hij bekroonde met een doelpunt.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © AFP ‘De Jong nam de ploeg vanaf het middenveld op zijn schouders’, schrijft de krant Sport, waarvan hij een 8 als rapportcijfer krijgt. ‘Er wordt van Nederlanders gezegd dat ze wat onderkoeld zijn en weinig competitief. Maar dat geldt niet voor Frenkie, die een personaliteit laat zien die tegen een regen aan bommen bestand is. Hij gaf op het middenveld een recital weg dat hij bezegelde met het zesde doelpunt van Barça.’ Sport zag De Jong aan een pokertafel met de clubleiding zitten: ‘Hij zag de hand en verhoogde de inzet.’

Volgens El Mundo Deportivo lijkt de houding van de club de middenvelder wakker te hebben geschud: ‘Wie weet had hij het nodig geprikkeld te worden om zo’n agressieve, hongerige en invloedrijke versie van zichzelf te tonen. Hij begon driftig van achteruit en sloot zijn grootse optreden af met een doelpunt dat die proactieve houding onderstreepte: bal veroveren, één tegen één met de doelman en goal.’

Marca had ook enkele woorden voor Memphis Depay, die met rugnummer 25 speelde omdat hij de 9 is kwijtgeraakt aan Lewandowski: ‘Spelers als Frenkie en Memphis bewezen dat zij, ondanks hun onzekere toekomst, bij de ploeg betrokken zijn en als er geen plaats voor hen is, dan is dat niet vanwege gebrek aan kwaliteit of omdat ze niet bij de speelstijl zouden passen.’

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: