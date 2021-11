Spaanse media uiten kritiek op onzichtbare Frenkie de Jong: ‘Hij heeft niet het leiderschap van weleer’

,,Barcelona verbaast met baby-record en elf spelers van eigen bodem”, kopt Mundo Deportivo. De Catalaanse ploeg kende in Kiev een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 311 dagen. Interim-trainer Sergi Barjuán stelde in totaal liefst zeven jeugdspelers op.

Ansu Fati was bij Barcelona met het winnende doelpunt de grote held. Naast de pas 19-jarige Fati stonden er met Nico (19) en Gavi (17) nog twee tieners in de basis. Mundo Deportivo schreef verder dat Fati het zwalkende Barcelona weer laat dromen van de achtste finales in de Champions League en roemde naast Fati ook doelman André Ter Stegen, die volgens de Spaanse krant enkele belangrijke reddingen verrichtte. Dankzij de driepunter staan de Catalanen in hun poule nu op een tweede plek, voldoende voor plaatsing bij de laatste zestien. Er staan nog twee groepsduels op de rol, tegen Bayern München en Benfica.

De Nederlanders kenden een tamelijk onzichtbare avond, zo oordeelden de Spaanse media. Bij Sport moet zowel Frenkie de Jong als Memphis Depay het doen met een zesje: ,,Hij had de eerste kans van de wedstrijd en probeerde het meerdere keren. Hij was de scherpste aanvaller, maar had pech toen Nico met een kopbal zijn been raakte waardoor een doelpunt werd voorkomen”, schreef de krant over Memphis. AS voegt daaraan toe: ,,Goede én gebrekkige acties. Hij miste in de beginfase een grote kans.”

Over Frenkie de Jong had Sport een uitgebreidere analyse in petto: ,,De Jong durfde amper het vijandelijke gebied op te zoeken. Geen dribbel, geen riskante pass, het was weinig van een speler van wie veel meer wordt verwacht. Juist na het doelpunt van Barça was de beste De Jong te zien. Hij groeide in de slotfase, toen Barça ervoor koos om de wedstrijd te controleren. Hij is sterk in het vasthouden van de bal en mede daardoor wist de ploeg het resultaat over de streep te trekken. Het is nu wachten op de komst van Xavi Hernández, onder wie De Jong zal moeten meegroeien.”

AS was niet onder de indruk van De Jong: ,,Dit is niet oké. Hij heeft niet de aanwezigheid of leiderschap van weleer. Hij heeft een reset nodig en komt erg grijs over. Pas in de laatste minuten wist hij de bal vast te houden.”

