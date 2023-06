Spaanse media spotten vader Lionel Messi bij huis van FC Barcelona-president: ‘Hij wil terugkeren’

,,Messi wil terugkeren naar Barça en ik zou graag zien dat hij terugkeert dus dat is zeker op een optie”, bevestigde de vader van de Argentijn tegenover Spaanse media. ,,Ik zou natuurlijk ook graag zien dat Leo terugkeert naar Barça. We hebben gepraat, maar over niets in het bijzonder", aldus Messi's vader die zei dat er absoluut nog niets zeker is: ,,Er is nog niets. We moeten nog over veel dingen praten.”