Spaanse media over soap bij FC Barcelona: ‘De redenen van Laporta om door te gaan met Koeman’

Koeman had de afgelopen periode meerdere gesprekken met voorzitter Joan Laporta over zijn toekomst en in de kranten werd openlijk getwijfeld aan de wil van Laporta om met Koeman door te gaan. Desondanks zit Koeman volgend jaar dus gewoon op de bank bij de Catalaanse club.

Marca houdt het in zijn berichtgeving vooral bij quotes van Laporta tijdens de persconferentie van gisteren. Ook deze krant merkt op dat Laporta ontkent dat de baan van Koeman echt in gevaar is geweest. „Er zijn oplossingen gezocht voor kleine verschillen”, zo tekent Marca op uit de mond van Laporta. Ook hier vallen de positieve woorden van de voorzitter richting Koeman op: „Hij heeft zich tijdens de gesprekken onberispelijk gedragen.”

Laporta ontkent nogmaals dat hij en het bestuur niet in Koeman geloven. Marca noteerde een opvallende uitspraak van de voorzitter over het vertrouwen in Koeman: „Als we het contract van Koeman hadden willen ontbinden, dan hadden we dat gedaan. Barcelona beschikt over de middelen die nodig zijn om dat te doen.” Het lijkt erop dat Laporta hiermee het idee dat de Catalaanse club het geld niet heeft om Koeman te ontslaan uit de wereld wil helpen. De slotconclusie is in elk geval dat Koeman ook volgend seizoen de trainer van Barcelona is.