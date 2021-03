Spaanse media na ‘magische’ avond: ‘Legendarische Koeman’

,,Koeman heeft Barcelona nieuw leven ingeblazen’’, stelt Marca. ,,Dit toernooi is het beste medicijn geweest voor een evolutie die een hoge prijs heeft gekost. De serie in de competitie en de bekerfinale bevestigen dat Barcelona is veranderd. En de comeback tegen Sevilla is ook veel meer dan een comeback.’’

De stoïcijnse Koeman wordt in Marca geroemd voor het feit dat hij Barcelona in een uiterst roerige periode weer aan de praat heeft gekregen. ,,Zich niet bewust van alle institutionele aardbevingen, waarvan de arrestatie van Bartomeu en Grau in het kader van Barçagate de laatste was, heeft de ploeg het pad gevolgd van een Koeman die erg sterk aan het worden is op de bank. Het seizoen is nog lang en de balans zal in juni worden opgemaakt, maar ondanks het debacle in de heenwedstrijd tegen PSG ziet het er goed uit.’’