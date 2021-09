Spaanse media: Luuk de Jong was het slachtoffer van spot en minachting, maar hij heeft zijn goal te pakken

,,De Nederlandse drietand Memphis Depay, Luuk de Jong en Sergiño Dest (in Nederland geboren, maar speelt zijn interlands voor de Verenigde Staten, red.) wekte enthousiasme op, net zoals Gavi, Nico González en Ansu Fati deden. Maar het waren de drie Nederlanders die zorgden voor rust bij FC Barcelona. De drie die speciaal voor Ronald Koeman bij Barça tekenden voor een project onder zware omstandigheden. Het was een wedstrijd die deed denken aan 20 december 1998, toen Louis van Gaal ook gered werd van zijn ontslag door een goal van Xavi Hernández", zo schrijft Mundo Deportivo over de Nederlandse inbreng in het duel met Levante.

Dat Catalaanse medium is dan ook positief over Memphis Depay en Luuk de Jong: ,,De 2-0 laat zien wat De Jong kan bijdragen aan dit team ondanks zijn technische beperkingen. Hij maakte zijn eerste goal als Barça-speler en maakte constant oorlog in het strafschopgebied", zo wordt geschreven over Luuk de Jong. Over Memphis: ,,Was zeer gemotiveerd om wraak te nemen op zijn gemiste kansen tegen Cádiz. Was van begin tot einde dreigend en had nog wel een goaltje verdiend.”

Ook het Catalaanse Sport was positief over de twee Nederlandse aanvallers. Over Memphis: ,,Hij was overal op het veld en deed er alles aan om een hattrick te maken in Camp Nou, maar hij moest genoegen nemen met één goal. Hij was wederom hoofdrolspeler en probeerde zich zoals altijd te verbeteren.” Over Luuk de Jong: ,,Tot dusver was hij het slachtoffer van spot en minachting, maar hij heeft zijn eerste goal te pakken en is zeer behulpzaam voor zijn collega's om oplossingen te bieden.” Woorden waar de Madrileense sportkrant Marca zich wel in kon vinden: ,,Memphis vroeg constant om de bal en was continu dreigend, maar miste ook veel kansen. Luuk de Jong werd gebruikt als aanspeelpunt. Hij werkte hard en maakte zijn eerste goal voor de club.”

Ansu Fati

Naast de Nederlanders gaf vooral de rentree van de 18-jarige Ansu Fati veel hoop. Het talent nam het rugnummer over van Lionel Messi en is klaar om te schitteren volgens Spaanse media. Hij siert dan ook de covers van bijna alle sportkranten. ,,Ansu Fati brengt de illusies terug bij Barça", kopte AS. ,,De jongeling keerde terug en werd als een held ontvangen. Met nummer 10 achterop liet hij de supporters weer dromen, inclusief een goal. Hij heeft de magie", schreef Sport. Marca: ,,De terugkeer van Ansu Fati op het veld was veel meer dan een overwinning. Hij liet Ronald Koeman weer dromen: wat als Jordi Alba, Pedri, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero en Martin Braithwaite ook terugkeren?”

Volgens Spaanse media is de positie van Koeman voor heel even gered met de drie punten tegen Levante: ,,Een overwinning die zuurstof geeft. Voor Koeman. Voor het team. Voor Laporta. Voor de fans. Maar deze overwinning op Levante is slechts een klein haakje waar Koeman zich aan vast kan houden. De beslissende wedstrijden volgen nu: woensdag in de Champions League tegen Benfica en zaterdag tegen Atlético Madrid in La Liga. De zege tegen Levante is een kleine verademing, maar de realiteit is niet anders: Laporta wil een andere coach", aldus Sport. Marca daarover: ,,Koeman reist met een goed gevoel naar Lissabon, maar vooral die wedstrijd zal de toekomst van Koeman bepalen. Verliezen van Benfica zou hem twee nederlagen in de Champions League opleveren: iets wat niemand zich kan voorstellen bij FC Barcelona.”

Volledig scherm Luuk de Jong viert zijn eerste goal voor Barça, de covers met Ansu Fati. © Reuters, Mundo Deportivo en Sport.