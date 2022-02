Spaanse media loven Luuk de Jong: ‘De man die belachelijk werd gemaakt is Xavi’s grootste wapen’

Luuk de Jong werd in de 88ste minuut ingebracht tijdens Espanyol - FC Barcelona. Acht minuten later, in de zesde minuut van de blessuretijd, deed hij waarvoor hij was gebracht: de gelijkmaker noteren ( 2-2 ). Het levert de Nederlandse spits vandaag in de Spaanse media een stortvloed aan complimenten op.

‘Super-Luuk redt een punt voor FC Barcelona in de derby’, zo kopt Sport, de Spaanse krant die ook de cover volledig aan ‘San Luuk’ wijdt. ‘Hij had weinig tijd, maar genoeg om twee kopballen op doel af te vuren. De tweede daarvan eindigde in de 96ste minuut met een prachtig doelpunt waarmee hij een punt redde’, schrijft de krant.

Lees ook Play Luuk de Jong doet het weer: invaller voorkomt in 96ste minuut nederlaag FC Barcelona in bewogen derby

‘De Nederlandse spits verkleedde zich wederom als held en redde een punt. De held zonder cape, de stille man: Luuk de Jong stopt nooit met proberen en kopte de bal binnen. Hij stond acht minuten op het veld en redde een punt dat aan het einde van het seizoen heel belangrijk kan zijn. Een zoet einde, maar een bittere balans voor de mannen van Xavi’, aldus Sport.

Ook Mundo Deportivo, dat de Nederlander op de cover zet, was onder de indruk van ‘de wonderlijke kopbal’ van De Jong. ‘De afgedankte De Jong schiet Barça weer te hulp. In december werd hem verteld dat hij weg mocht, sindsdien maakte hij vier goals in vijf wedstrijden’, schrijft de Spaanse krant.

Volledig scherm Luuk de Jong. © AFP

De Jong maakte namelijk cruciale goals voor FC Barcelona. In La Liga scoorde hij tegen Real Mallorca (0-1), Granada (1-1) en Espanyol (1-1). In de halve finale van de Supercopa scoorde de Nederlander ook tegen Real Madrid. Voor die tijd had hij alleen tegen Levante gescoord.

‘Xavi was in december heel duidelijk over Luuk de Jong: met de komende versterkingen zou de Nederlander een van de slachtoffers zijn. Luuk moest een nieuw team vinden, maar Luuk wilde bij Barça blijven nadat hij net vader was geworden. Hij was ervan overtuigd Xavi’s vertrouwen te kunnen winnen’, zo beschrijft Mundo Deportivo.

Reactie Luuk de Jong

,,Eerlijk gezegd was ik heel blij de goal te maken, maar ik wilde ook snel terug om de winnende nog te maken. Maar natuurlijk ben ik blij dat ik erin kwam en dat ik mezelf weer kon laten zien. Mooi dat ik het team kon helpen met een goal en nog een punt kon redden”, sprak Luuk de Jong zelf voor de camera van de clubkanalen van FC Barcelona.

Inmiddels ziet het Spaanse medium dat de Nederlander gelijk had: ‘De Jong revancheerde zich. Xavi heeft hem als grote voorbeeld in de kleedkamer. Hij is met volle teugen professioneel geweest en heeft harder gewerkt dan wie dan ook. Die professionaliteit wordt zeer gewaardeerd en de coach zorgt ervoor dat de rest van de spelers dat ook ziet. Zondagavond was hij wederom de onverwachte held en hij zal nu zeker meer kansen krijgen.’

Volledig scherm Luuk de Jong bedankt Adama Traoré voor de voorzet. © Reuters

‘Luuk de Jong was Xavi's laatste redmiddel en zijn wissel pakte goed uit. Hij legde het stadion van Espanyol het zwijgen op’, schrijft Marca. AS: ‘Luuk de Jong heeft een ramp voor Barça voorkomen. De spits die belachelijk werd gemaakt, omdat hij op verzoek van Koeman was gekomen toen de club niemand anders kon halen, begint nu een cruciale speler voor FC Barcelona te worden. De Jong is op dit moment het beste wapen dat Xavi heeft bij een achterstand. Hij is op dreef en daar moet je van profiteren. Hij is een soort heilige. Zo simpel is het soms: de bal voorgeven en reus Luuk de Jong kopt ‘m binnen.’

Frenkie de Jong

Voor Frenkie de Jong daarentegen was de derby tegen Espanyol een ongelukkige. De middenvelder werd na ruim een uur gewisseld voor Pierre-Emerick Aubameyang. De Nederlander kreeg van Sport een rapportcijfer 4 voor zijn optreden. ‘Hij ondersteunde Sergio Busquets niet genoeg en vond zijn draai niet. De laatste druppel was het onbedoeld aanraken van de bal bij de afgekeurde 1-2 van Gavi toen hij buitenspel stond.’

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: