Spaanse media keihard voor arbiter na ‘Circus Lahoz’ in derby van Barcelona: ‘Het was gekmakend’

Voor de tweede keer in een maand tijd is Mateu Lahoz onderwerp van gesprek en opnieuw is het niet positief. Drie weken nadat Nederland - Argentinië in de kwartfinale van het WK onder zijn leiding behoorlijk uit de hand liep, ging het nu mis in de derby tussen FC Barcelona en Espanyol (1-1) . Opnieuw strooide Lahoz met kaarten, tot grote onvrede van de Spaanse media.

,,Er was weinig aan de hand in de wedstrijd, tot de scheidsrechter besloot met zijn kaartenfestival te beginnen", schrijft Sport. ,,Dat was in de 70ste minuut. In tien minuten tijd gaf hij een strafschop, vier gele en drie rode kaarten. De laatste rode kaart annuleerde hij na het bekijken van de beelden. In totaal gaf hij vijftien gele en twee rode kaarten, een absoluut record in La Liga.” De sportkrant vond het optreden van de arbiter ‘gekmakend’.

,,Het was als een feest waar niet veel aan was, tot er iemand binnenkwam die de boel totaal uit de hand liet lopen", schrijft AS. ,,Die gast was Mateu Lahoz. Na 70 minuten geeuwen eindigde de wedstrijd in een razernij. Het ging van een familiediner tot een afterparty waar niemand weg wilde en iedereen meer wilde.”

,,De scheidsrechter uit Valencia ging door op de door hem in Qatar ingezette weg en begon links en rechts kaarten te trekken", aldus Marca. ,,Het was opnieuw een opvoering van Lahoz , waar niemand blij van werd.” Het Madrileense medium voerde oud-arbiter Pérez Burrull op als deskundige: ,,Hij kon de wedstrijd niet aan en ik heb geen idee waarom hij de rode kaart van Cabrera weer introk.”

,,De eerste speelronde van La Liga kende een arbitraal schandaal", aldus Mundo Deportivo. ,,Hij verloor de leiding over de derby compleet. De ramp genaamd Lahoz wilde de show weer stelen en was nadrukkelijk op zoek naar aandacht.”

Ook Xavi kritisch

Trainer Xavi van FC Barcelona wil Lahoz niet de schuld geven van het gelijkspel. ,,We kunnen wel over de scheidsrechter praten, maar wij hebben de fouten gemaakt. Als je er zo makkelijk mee omgaat en niet effectief bent, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Maar wedstrijden als deze moeten we winnen.”

Toch was Xavi kritisch: ,,De wedstrijd is uit de hand gelopen. Mateu is een scheidsrechter die het gevoel geeft dat hij het spel controleert, die met je praat en communiceert, maar vandaag was dat niet het geval. Dat heb ik hem aan het einde van de wedstrijd verteld. Hij heeft nietszeggende kaarten uitgedeeld. Een scheidsrechter moet een lage hartslag hebben en vandaag was dat niet zo. We hadden afgesproken dat we niet zouden protesteren, maar uiteindelijk doe je het wel, omdat je onrechtvaardigheid ziet.”