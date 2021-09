Spaanse media benieuwd naar Luuk de Jong bij Barça: ‘Wordt hij de nieuwe Henke Larsson?’

,,Wordt hij de nieuwe Henke Larsson?”, vraagt Mundo Deportivo zich af. Larsson, een van de huidige assistenten van Ronald Koeman bij Barça, maakte in veertig La Liga-wedstrijden dertien goals voor Barça en was in de Champions League-finale van 2006 goed voor twee assists waardoor FC Barcelona met 2-1 won van Arsenal. ,,Zijn vermogen om met zijn rug naar het doel van de tegenstander te spelen is een een kracht die zijn teamgenoten kan helpen in de aanval. Iets wat Barça niet meer had sinds het vertrek van Luis Suárez. Koeman is zich hiervan bewust en zal proberen de kwaliteiten van zijn nieuwe aanvaller te benutten”, schrijft het medium over De Jong.

Ook is datzelfde medium benieuwd naar de samenwerking met Memphis Depay: ,,De Jong is een verzoek van Koeman, die hem goed kent en weet dat de krachtige aanvaller nuttig kan zijn tegen de dichte defensies waar Barça tegenaan zal lopen. Hij denkt niet twee keer na bij het afmaken en kan goed overweg met beide benen. Daarnaast kan hij het wonderwel goed vinden met Memphis Depay. De twee vullen elkaar aan. Met een lengte van 1.88 meter is De Jong levensgevaarlijk in de lucht en in het verleden heeft hij laten zien dat hij een bewezen doelpuntenmaker is. Hoewel hij bij Sevilla niet de beste cijfers (tien goals in 69 wedstrijden, red.) had, viel de Nederlander op door zijn killerinstinct en hij probeert zijn prestaties uit Nederland bij Barça te gaan herhalen", zo schrijft Mundo Deportivo .

Bij Sport zijn ze nog niet bepaald overtuigd van de komst van de Nederlander, al denken ze dat het niet veel slechter kan zijn dan Antoine Griezmann als Barça-speler: ,,Het vertrek van Griezmann is een groot succes, het einde van een verhaal vol teleurstellingen. De man die na Messi het hoogste salaris had is weg en daarmee verliest Barça niet veel. Het was een vergissing om hem überhaupt te halen, want hij paste zich zowel persoonlijk als voetballend nooit aan in Barcelona. Het is de trieste realiteit, maar het probleem is dat zijn vervanger Luuk de Jong ook niet barst van het vertrouwen. Hij moet Koeman tevreden stellen na een hectische Deadline Day, die maar op één ding kan wijzen: slechte planning. Het is wel duidelijk dat de economische crisis de transferperiode van Barcelona bepaald heeft.”