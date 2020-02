Spaanse media bejubelen Isak en Ødegaard: ‘Vikingen nemen Bernabéu over’

Oud-eredivisieNegen maanden geleden stonden ze nog in de eredivisie, gisteravond speelden ze met topclub Real Madrid. Alexander Isak en Real-huurling Martin Ødegaard lieten een diepe indruk achter in Spanje na de 3-4 bekerzege.

El País kopt vanochtend met ‘Twee Vikingen nemen Bernabéu over'. De krant is lyrisch over de ex-Willem II’er Isak, die tweemaal scoorde, en Ødegaard (ex-Heerenveen en -Vitesse), die eenmaal doel trof. ,,Sociedad wordt er vaak om geroemd dat ze uitstekende spelers uit het noorden van Spanje halen, maar twee spelers van wie de roots veel noordelijker liggen, stalen donderdag de show. Isak en Ødegaard voeren een van de energiekste teams van Spanje aan.’’

Lees ook Ødegaard en Isak zorgen voor bekerstunt bij Real Madrid Lees meer

Het Madrileense Marca is met name lyrisch over Isak. ,,Hij speelde de verdediging van Real helemaal zoek. Hij bewoog zich door de defensie zonder dat iemand hem tegenhield. Met de precisie van een chirurg die een operatie uitvoert, schoot Isak twee keer raak. Alsof dat nog niet genoeg was, was hij ook nog betrokken bij de goal van Martin Ødegaard. Isak heeft zijn stempel gedrukt met zijn beste prestatie van dit seizoen.’’

Quote We raden aan om de ‘zwarte mamba’ te volgen, want hij is niet meer te stoppen. Mundo Deportivo over Isak

Ook Mundo Deportivo is enthousiast over de prestaties van de 20-jarige Zweed. ,,Isak ontketent gekte in Madrid en zet Bernabéu op zijn kop. De spits is een van de grondleggers van de historische stunt. Bij zijn tweede goal volleerde hij raak alsof hij een videospelletje aan het doen was. Het Zweedse kunstwerk werd vervolgens afgerond met een assist op Mikel Merino. We raden iedereen aan om de ‘zwarte mamba’ van Sociedad te volgen, want hij is niet meer te stoppen.’’

Bekijk hier de samenvatting van Real Madrid-Real Sociedad