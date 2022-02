Spaanse kranten vol lof over Barcelona: ‘Memphis en Luuk maakten het feest compleet’

SamenvattingVoor het eerst dit seizoen heeft FC Barcelona drie wedstrijden op rij gewonnen. Na de fraaie overwinningen bij Valencia (1-4) en Napoli (2-4) won de ploeg van Xavi gisteravond in Camp Nou met 4-0 van Athletic Bilbao , waardoor plek drie nu ook binnen handbereik is.

,,Barça boekte dit seizoen eindelijk drie opeenvolgende overwinningen. De spelers en supporters genoten zichtbaar, ze bleven aanvallen en vierden door twee late goals een compleet feest. Barça bevestigde daarmee dat het in volle gang is. Met wat ups en downs gedurende de wedstrijd, was Barça superieur aan Athletic, dat heel goed verdedigde", schrijft Mundo Deportivo in het lyrische stuk met de kop ‘Fiesta completa en el Camp Nou’.

Het grote verschil ten opzichte van de eerste seizoenshelft is de breedte van de selectie, vooral in de voorhoede goed zichtbaar. De in januari gearriveerde aanvallers Adam Traoré, Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang begonnen opnieuw met z'n drieën voorin, maar het waren invallers Ousmane Dembélé (fraaie goal en twee assists), Luuk de Jong en Memphis Depay die in het laatste kwart van de wedstrijd nog voor het meeste spektakel zorgden.



La Vanguardia, een dagblad uit Catalonië, kwam superlatieven tekort. ,,Dit is weer een Barcelona om verliefd op te worden. Valencia werd verpletterd, Napoli ook en nu was Bilbao duidelijk de mindere. Twaalf goals in drie wedstrijden. Dat is enorm. Dit is het beste Barça van dit seizoen.”

,,Xavi lijkt zijn favoriete voorhoede te hebben gevonden, maar de invallers maakten het feest compleet. Waar eerder dit seizoen vooral werd gewisseld om de wedstrijd over de streep te trekken, kan er nu aanvallend worden gewisseld. Barça kan door de vele opties voorin eindelijk weer teams kapot spelen en grote uitslagen neerzetten met mooie goals, iets waar de fans duidelijk naar hebben verlangd.”

In de eerste maanden van het seizoen stond Memphis nog regelmatig voorin met onbekende namen als Abde Ezzalzouli, Ferran Jutglà en Ilias Akhomach en Yusuf Demir. Barça gebruikte dit seizoen al 38 spelers, waarvan er zes inmiddels al zijn vertrokken. Memphis is ondanks twee serieuze blessures in december (hamstring) en januari (achillespees) nog altijd clubtopscorer met negen treffers, gevolgd door Luuk de Jong met zes goals.

Quote We sluiten niets uit, maar we weten dat Real Madrid enorm sterk is Xavi De meeste lof ging uit naar het negentienjarige toptalent Pedri, die naast de nog jongere Gavi (17) en routinier Sergio Busquets (33) op het middenveld stond. Frenkie de Jong kwam halverwege de tweede helft in het veld voor Gavi, nadat hij donderdagavond nog alle lof kreeg na zijn uitstekende optreden in Napels.



Pedri schitterde in de tweede helft met een prachtige panna op eigen helft en met zijn passes en dribbels stond hij aan de basis van vrijwel iedere aanval. ,,Het is prachtig hoe goed hij het spel al begrijpt op deze leeftijd. Hoe hij altijd tussen de linies opduikt en iedere bal op de juiste snelheid meegeeft aan zijn teamgenoten. Hij doet me erg denken aan Andrés Iniesta. Het is prachtig om te zien, ik heb nog maar weinig talenten van dit niveau gezien,” zei Xavi, die 485 keer samenspeelde met Iniesta op het middenveld van Barcelona en Spanje.

De 42-jarige coach begon nog vrij wisselvallig, maar lijkt de weg omhoog nu duidelijk te hebben gevonden met zijn versterkte selectie. ,,Ik wist dat dit eraan zat te komen, want ik zie het team dagelijks groeien. Ze trainen uitstekend en we laten dat ook zien in de wedstrijden. Het gevoel binnen de groep en de club is heel goed en dat is waar we hard voor werken, dus ik ben heel blij. De spelers die erbij zijn gekomen geven ons veel meer opties, vooral in de voorhoede. Maar Memphis keert terug van vijf weken blessureleed en scoort direct en Luuk de Jong had ook weer genoeg aan een paar minuten om te scoren. Vier keer scoren tegen Athletic is echt niet makkelijk", zei Xavi, die vorige maand in de Copa del Rey nog werd uitgeschakeld in Bilbao.

Zoals zo vaak in Spanje sloegen de journalisten direct flink door in hun enthousiasme, want Xavi werd gevraagd of Barcelona nog een rol kan spelen in de titelstrijd. Met een achterstand van vijftien punten op koploper Real Madrid en nog dertien speelrondes lijkt dat iets te optimistisch.

,,We sluiten niets uit, maar we weten dat Real Madrid enorm sterk is. Ze winnen de lastige uitwedstrijd bij Rayo Vallecano en Sevilla heeft ook weer gewonnen. Maar we gaan nu voor de derde plaats, dan voor de tweede en als we daar staan gaan we voor de eerste plaats. We moeten nederig blijven, want we komen van ver. Nu hebben we een rustige week om ons voor te bereiden op Elche. We moeten realistisch blijven", besloot Xavi.

