Spaanse bond ontslaat bondscoach Jorge Vilda zestien dagen na gewonnen WK-finale

De Spaanse voetbalbond heeft Jorge Vilda ontslagen als bondscoach van het vrouwenelftal, zo melden meerdere Spaanse bronnen. Zestien dagen geleden werd Vilda nog wereldkampioen met Spanje in Sydney. Vilda was tevens werkzaam als technisch directeur bij de bond.

Volgens Mundo Deportivo is Vilda telefonisch op de hoogte gebracht van zijn ontslag. De oefenmeester had nog een contract tot volgend jaar zomer bij de Spaanse bond. Het nieuws wordt vanavond officieel bevestigd tijdens een persconferentie. In een statement op de eigen website neemt de Spaanse bond wel alvast afstand van alle gebeurtenissen na de gewonnen WK-finale en verontschuldigt het zich ‘tegenover de voetballerij en samenleving voor het getoonde gedrag’.

Een grote verrassing is het ontslag van Vilda niet. Een week na de gewonnen WK-finale stapten liefst elf van zijn stafleden al op uit onvrede vanwege het gedrag van Rubiales. Bovendien was er al langer onvrede over zijn manier van werken.

Onder vuur

Vilda lag al ruim voor het WK onder vuur. Vijftien speelsters weigerden te spelen voor Spanje als hij aan het roer stond. De kus legde volgens velen van hen de misstanden bij de bond bloot. Speelsters gaven kort na de gewonnen WK-finale, waarin Engeland werd verslagen, aan niet meer voor de nationale ploeg te willen spelen totdat Vilda ontslagen zou zijn. Dat is inmiddels dus gebeurd.

De Spaanse bond wordt al twee weken bekritiseerd vanwege de omstreden kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales tijdens de huldiging gaf aan speelster Jennifer Hermoso. De bondsleden heeft Rubiales verzocht om af te treden en de FIFA heeft de preses voor negentig dagen geschorst, maar Rubiales wil zelf vooralsnog van geen wijken weten. Rubiales was voorstander van een langer verblijf van Vilda, maar de bond heeft nu anders besloten.

Bondscoach Ronald Koeman heeft met verbazing gekeken naar de veelbesproken kus die de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales gaf aan Jenni Hermoso, na de gewonnen WK-finale. Koeman keurde het gedrag van de Spaanse preses af.

Vilda kwam extra negatief in het nieuws toen hij applaudisseerde voor de speech van Rubiales, waarin hij aangaf niet op te willen stappen als voorzitter van de bond. Vilda bood daar later zijn excuses voor aan, maar dat mocht niet meer baten.

De 42-jarige Vilda was sinds 2015 de coach van de Spaanse vrouwenploeg. De laatste jaren regende het klachten over de trainer, die onder meer van zijn spelers zou eisen dat ze de slaapkamerdeuren van hun hotel niet op slot zouden doen. Omdat Vilda tevens technisch directeur was en zijn vader directeur is van het vrouwenvoetbal, kon er lastig tegen hem worden opgetreden.

Het dreef Oranje-international Damaris Egurrola na één duel voor Spanje naar een interlandloopbaan bij Oranje, zo vertelde ze vorige maand in een interview. ,,De woede van toen zit nog steeds in mij. Ik kan niet begrijpen dat dit soort dingen nog steeds gebeurt.’’

Vilda werkt al sinds 2009 voor de Spaanse bond. Tot 2013 was hij assistent van de vrouwenploeg onder de 19 jaar en later had hij de onder 17 en onder 19 onder zijn hoede.

