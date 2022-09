Southgate niet in de war van kritiek in aanloop naar WK: ‘Ik wist dat deze media-oorlog bij de baan zou horen’

In de poule met Italië, Duitsland en het verrassend presterende Hongarije heeft de ploeg van Southgate na vijf wedstrijden pas twee punten. De ‘Three Lions’ sluiten de Nations League maandagavond op Wembley af tegen Duitsland. Degradatie uit de A-divisie is al niet meer te voorkomen. Op het WK zit Engeland in poule B bij Iran, de Verenigde Staten en Wales.

,,De resultaten zijn niet zoals we willen”, zei Southgate een dag voor het duel met de Duitsers. ,,Ik voel me echter nog steeds de juiste bondscoach voor deze ploeg. Het is mijn taak om de druk bij de spelers weg te halen. Als het gaat om de nationale ploeg, is de kritiek altijd nog luider en massaler. Ik begrijp dat ook en ik loop daar niet voor weg. Leuk is het niet. Ik loop al zo’n dertig jaar mee in de voetballerij en heb alles al eens meegemaakt. De media-oorlog waar we nu middenin zitten, daarvan wist ik al dat het bij deze baan hoort”, aldus de 52-jarige Southgate, die in september 2016 Sam Allardyce opvolgde als bondscoach van Engeland. Na 75 interlands staat Southgate op 46 zeges, 16 gelijke spelen en 13 nederlagen. Southgate krijgt vooral de kritiek dat hij Engeland veel te behoudend laat spelen, vaak met vijf verdedigers en twee controle middenvelders.