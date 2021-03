Southampton verslaat Bournemouth en is eerste halvefinalist in FA Cup

Nathan Redmond was de uitblinker bij Southampton, dat in de Premier League veertiende staat en zo goed als veilig is. Redmond gaf in de 37ste minuut de assist bij de openingsgoal van Moussa Djenepo en maakte in de blessuretijd van de eerste helft zelf nog de 0-2. Met een schot uit de rebound zorgde Redmond een kwartier na rust voor de 0-3 eindstand. Bij Bournemouth, dat vorig seizoen degradeerde en nu zevende staat in het Championship, deed Arnaut Danjuma Groeneveld de hele wedstrijd mee.



Ook Jack Wilshere (ex-Arsenal), Dominic Solanke (ex-Liverpool) en Rodrigo Riquelme (ex-Atlético Madrid) konden het verschil niet maken namens Bournemouth, waar Jonathan Woodgate tegenwoordig de coach is. De 24-jarige Groeneveld speelde in oktober 2018 twee interlands, tegen Duitsland (3-0 zege) en België (goal bij 1-1 gelijkspel), maar werd daarna nooit meer opgeroepen. Hij staat dit seizoen in het Championship op tien goals en vier assists na 25 competitieduels. Bournemouth kan rechtstreekse promotie naar de Premier League vergeten, maar is nog wel in de race voor deelname aan de play-offs.