Son Heung-min kan Koreaanse dienstplicht nog ontlopen

Dortmund ontsnapt aan afgang in Duits bekertoer­nooi

20 augustus Borussia Dortmund is ontsnapt aan een blamage in het Duitse bekertoernooi. De viervoudig winnaar van de DFB-Pokal liet zich in de eerste ronde bijna verrassen door SpVgg Greuther Fürth, dat uitkomt in de tweede klasse.