Son en Kane helpen Spurs aan overwinning bij Burnley

Samenvatting Derde gelijkspel in vier duels voor Pirlo bij Juventus

25 oktober Andrea Pirlo is nog ongeslagen als coach van Juventus, maar toch zal de 41-jarige Italiaan niet tevreden zijn over de seizoensstart van zijn ploeg. Voor de derde keer in vier duels speelde Juventus gelijk: 1-1 tegen Hellas Verona.