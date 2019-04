Solskjaer verlegt focus bij Manchester United: ‘Er wacht ons een geweldige week’

,,We moeten meteen de focus leggen op de komende wedstrijden. Er wacht ons een geweldige week. We spelen drie duels in acht dagen tijd, daar moeten we ons op richten'', zei de Noorse manager.



ManUnited speelt zondag op Goodison Park tegen Everton en ontvangt daarna stadgenoot Manchester City (woensdag) en Chelsea (zondag 28 april) op Old Trafford. De ploeg van Solskjaer kan goede zaken doen in de strijd om een ticket voor de Champions League. Achter de titelkandidaten Liverpool en Manchester City strijden Tottenham Hotspur (67 punten), Arsenal, Chelsea (beide 66) en ManUnited (64) om de resterende twee tickets.



,,We hadden dolgraag in de halve finales van de Champions League gestaan, maar dat is niet het geval. Als we volgend seizoen weer in de Champions League willen spelen, dan moeten we zorgen dat we in de top vier komen'', aldus Solskjaer.