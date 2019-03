Solskjaer tekent voor drie jaar als coach van Manchester United

Champions League Martens leidt Barça naar laatste 4, Lyon op koers voor titelpro­lon­ga­tie

27 maart Door een goal van Lieke Martens heeft FC Barcelona zich als verwacht geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Spaanse ploeg won na de 3-0 in Catalonië vanavond ook de return in het Noorse Lillestrøm tegen LSK Kvinner (0-1). Martens was matchwinnaar.