Solskjaer over zijn positie: ‘Hopelijk laten zien dat ik club verder kan brengen’

De Noorse coach drukte zijn spelers op het hart vast te houden aan het goede gevoel. United kan woensdagavond de koppositie in de Premier League weer overnemen van Leicester City als het wint bij Fulham. Solskjaer heeft in de twee jaar dat hij Manchester United leidt, vaak forse kritiek gekregen. Maar met een reeks van twaalf wedstrijden zonder nederlaag heeft hij de club naar de top van de Premier League gebracht. ,,Hopelijk heb ik laten zien dat ik de club verder kan brengen", zei hij in aanloop naar het duel met Fulham.

Solskjaer: ,,Het gaat er niet om een keer bovenaan te staan, dat is het makkelijke deel. Bovenaan blijven is de uitdaging en daar kijken we naar uit. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en hopen dat we aan het einde van het seizoen de beker omhoog kunnen houden."