Solskjaer op zijn hoede voor 'oude baas' Rooney in bekerduel met Cocu’s Derby County

,,Wayne zal willen laten zien wat hij nog kan en bewijzen dat er nog steeds leven zit in de oude baas. We moeten scherp zijn en hem geen enkele ruimte geven. Hij is een bedreiging in het zestienmetergebied", aldus Solskjaer over zijn oude ploeggenoot.

Rooney, die nu Phillip Cocu als trainer heeft (en ook diens assistent is), speelde dertien seizoenen bij United en verliet Old Trafford in 2017 na 253 doelpunten gemaakt te hebben. ,,Hij heeft hier geweldige dingen laten zien, is de clubtopscorer en heeft zoveel prijzen gepakt", aldus de Noorse trainer van United. ,,Hij heeft absoluut alles gegeven voor deze club.” Om er lachend aan toe te voegen: ,,Maar elk doelpunt dat hij tegen ons maakt, zal van zijn doelpuntentotaal worden afgehaald."