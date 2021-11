Solskjaer geniet van kritiek en heeft boodschap voor reserves: ‘Je moet je teamgenoten steunen’

Manchester United won het afgelopen weekend met 0-3 van Tottenham Hotspur , maar na vijf nederlagen in de laatste tien wedstrijden is het bepaald nog geen hosanna bij The Red Devils . Een zege in de Champions League tegen Atalanta Bergamo zou Ole Gunnar Solskjaer behoorlijk wat lucht geven, al maakt de Noorse manager zich bepaald niet druk.

,,Kritiek kan je aan het twijfelen brengen. Of je komt voor jezelf op. Ik heb altijd genoten van kritiek, laat het maar komen", zei Solskjaer in aanloop naar het Champions League-duel met Atalanta in Bergamo. Een duel tussen de nummer drie (Atalanta) en één (Manchester United) van Groep F. Omdat Cristiano Ronaldo in de vorige wedstrijd Manchester United nog naar een 3-2 zege op Atalanta schoot op Old Trafford verdedigen Solskjaer en consorten een voorsprong van twee punten op zowel Villarreal als Atalanta.

Ondanks de eerste plek in de Champions League-poule is het spel van Manchester United nog niet denderend. Na de 0-5 nederlaag tegen Liverpool vorige week werd massaal gespeculeerd over een ontslag van de Noorse manager: ,,We hebben allemaal een andere baan. Die van hen (analytici, red.) is om hun mening te geven. Maar ik ben hier niet om ruzie met iemand te gaan maken", zei Solskjaer.

Een van de grootste uitdagingen voor Solskjaer is om alle spelers, onder wie Donny van de Beek, in zijn team tevreden te houden. ,,We hebben geen tijd om te gaan mokken. Als je niet in het elftal staat, moet je je teamgenoten steunen. Tegen Tottenham (0-3 winst) was de houding van iedereen perfect. Spelers willen spelen, maar het team gaat boven het individu. Nu is het belangrijk om van Atalanta te winnen, want één zwaluw maakt nog geen zomer.”

Manchester United staat met zes punten bovenaan in Groep F van de Champions League. Atalanta Bergamo en Villarreal volgen met vier punten. Young Boys staat laatste met drie punten, nota bene door een zege op Manchester United.