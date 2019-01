Solskjaer-effect zet door bij Manchester United

Infantino wil in 2022 al 48 deelnemers aan WK

11:45 Wereldvoetbalbond FIFA onderzoekt of al bij het komende WK 48 in plaats van 32 landen mee kunnen doen. Dat onderzoek moet in maart, voor de loting van de kwalificatie in enkele continenten, klaar zijn. Voorzitter Gianni Infantino van de voetbalbond zei dat vandaag in Dubai.