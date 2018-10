Sollied na vijf jaar terug in voetballerij

'Hoddle van intensive care na hartaanval'

13:38 Oud-voetballer en voormalig bondscoach Glenn Hoddle is van de intensive care af. Dat melden Britse media vandaag. De bekende Engelsman werd zaterdag, op zijn 61ste verjaardag, onwel toen hij in de studio was van BT Sport, het televisiekanaal waarvoor hij als analist werkt.