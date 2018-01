Sneijder heeft eerste goal in Qatar te pakken

Bekijk hier Sevilla's eerste zege sinds 2 december

18:16 Sevilla heeft voor het eerst sinds 2 december een wedstrijd in de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen. In Barcelona was het elftal van trainer Vincenzo Montella met 0-3 te sterk voor Espanyol. Het was de eerste competitiezege voor de Italiaanse coach, die eind december werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Eduardo Berizzo.