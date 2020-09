‘Slimme’ Van de Beek enig lichtpunt bij droevig ManUnited

Door Geert Langendorff



De ergernis droop van het gezicht van trainer Ole Gunnar Solskjaer, toen hij aanschoof voor de virtuele persconferentie op Old Trafford. Na het erbarmelijke optreden van Manchester United tegen Crystal Palace veegde de Noor de vloer aan met zijn team. Alleen debutant Donny van de Beek kreeg een voorzichtig compliment voor zijn doelpunt, een fraaie schuiver met de binnenkant van de schoen.



,,Donny gaf ons een beetje hoop”, zei de coach zonder te lachen. ,,Hij is slim, ziet waar de ruimte ligt en voelt precies aan waar hij moet staan in het strafschopgebied.” Veelzeggend was dat de vraag over de debutant, die een halfuur speeltijd kreeg, pas na een minuut of vijf werd gesteld. De Britse media legden een vergrootglas over het dramatische spel van zijn nieuwe ploeg. ,,We moeten goed in de spiegel kijken”, bitste Solskjaer.