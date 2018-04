Slechts 9 clubs scoorden vaker dan Ronaldo en Messi samen in historie CL

Door Tim Reedijk



Stel, we tellen de cijfers van Ronaldo en Messi mee als één team. Dan zijn er maar weinig clubs die zich over de hele historie bezien kunnen meten aan de gecombineerde cijfers van Ronaldo en Messi. In de Champions League maakte Ronaldo 119 treffers (in 137 wedstrijden); Messi staat op precies 100 doelpunten (123 duels). Gezamenlijk is het duo dus goed voor 219 goals. Er zijn slechts negen clubs die dat aantal overtreffen. De Nederlandse ploegen zouden niet eens in de buurt komen: Ajax staat op 129 doelpunten en PSV op 113.



Trek Ronaldo en Messi even los van elkaar en dan nog staan beide spelers hoog in de topscorerslijst van clubs in de Champions League. Maar negentien clubs – waaronder zijn vorige clubs Real Madrid en Manchester United – maakten meer doelpunten in hun Champions League-historie dan Ronaldo. Messi zou met zijn 100 goals onder meer PSV en Ajax voor zich moeten dulden: 26 clubs scoorden vaker dan hij in het miljoenenbal.