Skibbe gaat door bij Griekenland

De Europees kampioen van 2004 eindigde in de WK-kwalificatie als tweede in de groep achter België. De ploeg van Skibbe moest vervolgens in de play-offs buigen voor Kroatië. Na de nederlaag van 4-1 in Zagreb kwamen de Grieken in Piraeus niet verder dan 0-0 tijdens de return.



Skibbe fungeert sinds eind 2015 als bondscoach van Griekenland. De oud-speler van Schalke 04 werkte eerder als clubtrainer bij onder meer Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Eintracht Frankfurt en Grasshoppers.