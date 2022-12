Sjachtar Donetsk eist bij CAS 40 miljoen van FIFA na beëindigen contracten vanwege oorlog in Oekraïne

Met video Vrijetrap­pen­ko­ning en trainer Siniša Mihajlovic (53) overleden, zware infectie werd zieke Serviër fataal

Siniša Mihajlovic is overleden, zo bevestigt zijn familie. De trainer en oud-voetballer was al enkele jaren ziek. In 2019 werd leukemie bij hem vastgesteld. Mihajlović werd 53 jaar.

17 december