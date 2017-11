Sint-Truiden in Japanse handen

,,België is één van de grote Europese voetballanden, zeker qua jeugdopleiding", lichtte nieuwbakken bestuurslid Yusuke Muranaka toe. ,,We zijn ervan overtuigd belangrijke aspecten van het Europese voetbal te leren kennen via STVV. Dat is belangrijker dan het zakelijke aspect."



STVV is de verrassende nummer vier in de Jupiler Pro League, de hoogste klasse van het Belgische voetbal.