Sinisterra debuteert bij Colombia met nederlaag

Bondscoach Carlos Queiroz van Colombia bracht Sinisterra in de 46ste minuut in de ploeg. Toen stond het 2-0 voor Algerije door treffers van Baghdad Bounedjah en aanvoerder Riyad Mahrez. Na rust maakte de buitenspeler van Manchester City ook nog de 3-0.



Queiroz sprak eerder al lovende woorden over de ontwikkeling van Sinisterra. ,,Luis maakt een goede indruk bij Feyenoord. Ik heb hem ook al aan het werk gezien op het WK onder 20 jaar, maar ik wil hem graag de mogelijkheid bieden om als nieuw gezicht bij deze selectie aan te sluiten”, zei Queiroz over jonge aanvaller die in 2018 de overstap maakte van het Colombiaanse Once Caldas naar Feyenoord.



Grote namen als James Rodrigues en Radamel Falcao ontbraken overigens bij Colombia. Oud-Ajacied Davinson Sánchez was wel van de partij.