Simone Zaza komt weer tot leven in Valencia

Zaza ging zijn geluk anders zoeken, voor het eerst weg uit Italië. West Ham United werd zijn nieuwe club. The Hammers namen Zaza op 28 augustus 2016 op huurbasis over van Juventus, waar hij in het seizoen 2015/2016 succesvol had gefungeerd als stand-in en supersub. Eerder speelde hij in eigen land al voor Atalanta Bergamo, Sampdoria, Ascoli en Sassuolo. Zaza groeide op in Policoro, in het diepe zuiden van Italië, waar bijna dagelijks de zon scheen. In het grauwe Engeland kwam Zaza nooit los. De linksbenige spits speelde elf duels voor West Ham United, maar scoorde nooit. Het publiek in het London Stadium keerde zich al snel tegen hem, gefrustreerd over zijn afwachtend en arrogante houding in de punt van de aanval. Zaza loerde op zijn kansjes, terwijl de fans van West Ham hun spits liever negentig minuten zagen rennen en sleuren. Nadat Andy Carroll was hersteld van zijn zoveelste blessure, waren de dagen voor Zaza bij West Ham United wel geteld. Het kwam West Ham bovendien wel goed uit. Wanneer Zaza meer dan veertien wedstrijden voor de club zou spelen, moest West Ham direct 17 miljoen euro overmaken naar Juventus om Zaza definitief over te nemen. ,,Het nieuws dat West Ham United niet met mij verder wilde voelde als een verlossing. Ik was bang om opnieuw naar een nieuw land en een nieuwe competitie te verhuizen, maar ik had een goed gevoel bij Valencia. Ik probeer altijd de schuld bij mezelf te leggen, maar in Londen voelde ik me niet gelukkig. Ik was mentaal en fysiek als een ander mens. Ik voelde me een complete loser en durfde bijna niet meer buiten te komen. Mijn periode in Londen zal altijd een litteken blijven, maar ik voel me nu weer gelukkig."