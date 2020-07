Simeone: ‘Onbegrijpelijk dat Griezmann nauwelijks speelt’

Trainer Quique Setién van Barcelona liet Griezmann pas in de negentigste minuut invallen tegen zijn oude club Atlético, waar de Fransman jarenlang de grote vedette was. In de laatste vier duels van Barcelona mocht Griezmann slechts eenmaal aan de aftrap verschijnen.



Ook voor de uitbraak van het coronavirus leek de speelstijl van Barcelona nog niet op het lijf van de Fransman geschreven. Barcelona wil graag aanvallen, met korte combinaties. Atlético kiest er ook wel eens voor om het balbezit aan de tegenstander te laten en wil dan vanuit een snelle counter toeslaan.



,,Het team is niet altijd in balans met hem", zei Setién over Griezmann. ,,En Messi en Suárez wil ik altijd opstellen. Ik ga geen sorry zeggen tegen Griezmann, maar ik ga wel met hem praten. Het is niet leuk om tegen je oude club zou laat in te vallen."