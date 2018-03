Simeone kijkt met jaloezie naar Messi: 'Met hem erbij hadden wij gewonnen'

,,Als we Messi zijn Barcelona-shirt hadden uitgetrokken en bij Atlético hadden gezet, dan weet ik zeker dat wij met 1-0 had gewonnen'', zei Simeone over zijn landgenoot. Volgens de Argentijnse trainer was Messi in Camp Nou het verschil tussen de nummers één en twee van La Liga. ,,De wedstrijd was in evenwicht, maar Messi maakte het verschil.'' Barcelona sloeg door de zege weer een gat van acht punten met Atlético Madrid. Er zijn nog elf speelrondes te gaan in de Spaanse competitie.