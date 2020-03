Sierhuis: In Nederland kan je tenminste nog naar buiten om te rennen

Corona in Rusland Vilhena merkt weinig van coronacri­sis: ‘In Krasnodar gaat alles zijn gangetje’

17 maart Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang beginnen we vandaag in Rusland, bij Tonny Vilhena, waar tot vanmiddag ‘gewoon’ werd gevoetbald. De Russische bond besloot vanmiddag om het voetbal voorlopig op te schorten.