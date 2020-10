Sierd de Vos ziet Ansu Fati met de week groeien: ‘Als hij fit is gaat hij altijd spelen’

VideoIn september werd de zeventienjarige Ansu Fati de jongste doelpuntenmaker ooit van de Spaanse nationale ploeg. Afgelopen zondag schoot hij Barcelona langs Villarreal en ook tegen Celta de Vigo was hij weer trefzeker. ,,Als hij fit is, gaat hij altijd spelen”, zegt Sierd de Vos, commentator en kenner van het Spaanse voetbal.

Door Mart ten Have



Fati is niet de eerste speler uit de Barcelona-opleiding die een gouden toekomst wordt beloofd. ,,Een aantal jaar geleden had je Rafinha en Thiago Alcántara. Rafinha werd gezien als een veel groter talent dan zijn broer Thiago. Inmiddels speelt Thiago bij Liverpool, na een succesvolle periode in München”, vertelt De Vos. Rafinha werd afgelopen seizoen door Barcelona op 26-jarige leeftijd verhuurd aan Celta de Vigo en is nu weer terug bij Barcelona, maar zicht op speeltijd heeft hij nauwelijks.



Dat alleen talent niet genoeg is bewees Fati's ploeggenoot Ousmane Dembélé. ,,Heel veel spelers kunnen de weelde niet dragen. Dembélé bijvoorbeeld. Die jongen heeft waarschijnlijk zelfs meer talent dan Fati, maar in zijn hoofd klopt iets niet. Hij gedraagt zich niet als een professional en komt herhaaldelijk te laat. Als jonge jongen kom je in een totaal andere wereld terecht als je maandelijks een half miljoen euro op je rekening krijgt”, aldus De Vos.

Volledig scherm © EPA

Guinea-Bissau

De roze wolk waar Fati nu op zit is allesbehalve vanzelfsprekend. Fati werd in 2002 geboren in Bissau, de hoofdstad van Guinee-Bissau, een land waar bijna zeventig procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft.



Op zesjarige leeftijd vlucht Fati met zijn broers en moeder naar Spanje op zoek naar een beter leven. Zijn vader Bori ging voor hen uit en kwam via Portugal in Herrera uit, een stadje in de buurt van Marinaleda, een communistisch bolwerk in Andalusië waar werk is voor vluchtelingen. Bori ontmoette de burgemeester en kon zo aan de slag als taxichauffeur.

Fati's broer Braima belandde in de jeugdopleiding van Sevilla, Ansu volgde hem. In 2012 stapte Ansu een jaar na zijn broer Braima over naar de jeugdopleiding van FC Barcelona. Vorig jaar maakte Fati op zestienjarige leeftijd zijn eerste goal in de hoofdmacht, in de uitwedstrijd bij Osasuna (2-2). Met 16 jaar en 304 verbrak hij het record van Bojan Krkic, die 17 jaar en 53 dagen oud was bij zijn eerste goal in de hoofdmacht van FC Barcelona.

Sindsdien heeft Fati een enorme ontwikkeling doorgemaakt volgens De Vos. ,,Hij is fysiek veel sterker geworden. Eerder werd hij door rechtsbacks aan de kant geschoven of met een flinke schouderduw uit balans gebracht. Nu gebeurt hem dat niet meer. Dat is een enorme stap.”

Volledig scherm Ronald Koeman en Ansu Fati. © EPA

Toch is de fysieke vooruitgang van Fati niet het enige wat De Vos opviel de afgelopen twee wedstrijden. ,,Alba was aan de bal tegen Villarreal en die speelt hem normaal altijd naar Messi. Dat deed hij nu ook, maar Fati stond een halve meter voor Messi. In plaats van de bal te laten gaan schoot hij hem er zelf in. Veel spelers van zijn leeftijd hadden die bal voor Messi gelaten. Dat is een teken van groei en zelfvertrouwen.”

Ondanks zijn ontwikkeling zal Koeman niet permanent op Fati kunnen rekenen, denkt El Sierd: ,,Je ziet dat zijn manier van voetballen heel veel kracht kost. Dan word je of na een uur gewisseld of je valt in. Koeman heeft veel ervaring met jonge spelers en zal hem goed kunnen inschatten. Maar als hij fit is, zal hij altijd spelen.”

Bekijk hier de samenvatting van Celta de Vigo - FC Barcelona (0-3) van gisteravond