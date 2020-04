Siem de Jong in Cincinnati: ‘Frozen 2? Al tien keer gezien’

Hij hoopte op 14 maart tegen DC United of anders op 21 maart tegen Toronto FC voor het eerst het shirt van FC Cincinnati te dragen. Maar sinds 12 maart ligt ook de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) stil vanwege het coronavirus.



Nu bakt Siem de Jong cakejes met dochters Lux en Rosie en geniet hij van de frisse lucht wanneer hij en zijn verloofde Fieke met hun kinderen in een speeltuintje vlakbij hun appartement in het centrum van Cincinnati (Ohio) spelen. ,,Ik had pas drie keer met de groep getraind toen het trainingscomplex op slot ging. We ­hebben een trainingsschema meegekregen.”



,,Ik doe dagelijks buikspieroefeningen op een matje. Lux doet soms ook mee of ze zit op mijn rug bij push-ups. Ik heb ook al een hometrainer gekocht. Misschien bestel ik nog meer fitnessapparatuur als deze periode langer duurt, al hebben we niet zo’n groot huurappartement. Het plan is vooralsnog om op 10 mei weer samen te komen, maar ik kan me nu niet voorstellen dat de crisis dan voorbij is,” zegt De Jong aan de telefoon.