Sheraldo Becker helpt Union aan voorlopige koppositie in Bundesliga

met video Rangers FC laat vlak voor duel met PSV eerste punten liggen na twee rode kaarten

Rangers FC heeft tussen beide duels met PSV in voor het eerst punten laten liggen in de Schotse voetbalcompetitie. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst raakte in de laatste 25 minuten van de uitwedstrijd tegen Hibernian twee spelers kwijt met rode kaarten en kreeg in de blessuretijd de gelijkmaker tegen: 2-2.

20 augustus