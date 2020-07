Sheffield Wednesday moet komend seizoen beginnen met twaalf strafpunten

Bij Sheffield Wednesday staan er met Joey Pelupessy (afgelopen seizoen 22 duels) en Joost van Aken (afgelopen seizoen verhuurd aan VfL Osnabrück) momenteel twee Nederlanders onder contract. In het verleden kwamen onder meer Wim Jonk, Gerald Sibon, Regi Blinker, Orlando Trustfull, Royston Drenthe, Urby Emanuelson en Glenn Loovens uit voor The Owls. Jos Luhukay was er een tijdje trainer. De club degradeerde in 2000 uit de Premier League en speelde de afgelopen twintig jaar altijd op het tweede of derde niveau in Engeland. In 2016 (verloren in finale) en 2017 (verloren in halve finale) deed Sheffield Wednesday wel mee aan de play-offs om promotie naar de Premier League, de afgelopen drie seizoenen was een plek in de middenmoot het hoogst haalbare.